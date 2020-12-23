Gülabibey kentsel dönüşüm istiyor

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Gülabibey Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüm desteği beklediği dile getirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, eski yerleşim alanlarında bulunan bazı konutların yıkılma tehlikesi taşıdığına işaret etti.

Söz konusu binalarda ikamet eden vatandaşların can güvenliği nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirten Muhtar Belli, kentsel dönüşüm konusunda yetkililerden ilgi ve destek beklendiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin konuyla ilgili şikâyetlerinin had safhaya ulaştığını anlatan Belli, halk arasında ‘Sosyalevler’ diye bilinen Hasanpaşa 2, 3 ve 4. Sokaklar ile Karafakioğlu Sokaklar ile çeşitli noktalarda bulunan 100’ü aşkın binanın yıkılarak yeniden yapılmasının istendiğini kaydetti. Belli, şöyle konuştu:

“1970’li yıllarda yapılan ve kullanım ömürlerini tamamladıkları gözlemlenen bu binalar, en küçük bir depremde yıkılma tehlikesi taşıyor. Evlerinin başlarına çökme tehlikesi karşısında büyük bir endişe yaşayan vatandaşlarımız, kentsel dönüşüm hususunda gerekli adımların atılmasını istiyor.

Konuyla ilgili olarak imar düzenlemesi dahil olmak üzere gerekli işlemlerin başlatılmasını talep eden vatandaşlarımız, yetkililerden ilgi bekliyorlar.

Vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda ikamet etmeleri gerektiğine inanıyorum. Söz konusu sokaklardaki eski binaların yeniden imar edilmesiyle birlikte inşaat sektörünün de önemli bir hareketlilik kazanacağına, böylece ekonominin canlanarak bu sektörden geçimini sağlayan insanlarımızın da rahat bir nefes alacaklarını düşünüyorum.”