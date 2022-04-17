Gülabibey Mahallesi’nden Alp bebeğe destek

FATİH AKBAŞ

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Alp bebeğin tedavisinin yapılabilmesi için düzenlenen yardım organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığının öncülüğünde Alp bebeğe destek amacıyla yardım çadırı kuruldu.

Yardım çadırı hakkında bilgi veren Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Rüstem Eren Parkı'nda kurulan yardım standının 12.00 ila 23.00 saatlerinde arasında açık olduğunu belirterek, “Burada çalışmalarımızı gönüllülerimizle birlikte yürütüyoruz. Destek çalışmamız kampanya tamamlanana kadar devam edecek. Tüm hemşerilerimizi Alp bebeğe destek olmak için Rüstem Eren Parkımıza bekliyoruz”dedi.