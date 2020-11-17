Gülabibey Muhtarlığı çocukları sevindiriyor

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı, ‘Çocuklar Gülerse, Dünya Güler’ sloganıyla düzenlediği kampanya çerçevesinde bugüne kadar bini aşkın çocuğu sevindirdi.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirdikleri çalışmadan bahseden Muhtar Hasan Belli, “Amacımız çocukları mutlu etmek” dedi.

Geçen yıl 230, bu yıl ise 571 çocuğa ayakkabı hediye ettiklerini anlatan Hasan Belli, düzenledikleri faaliyetlerde en büyük destekçilerinin duyarlı mahalle sakinleri olduğunu söyledi.

Muhtarlık ofisine aileleriyle birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler veren Belli, okula giden öğrencilere ise ikramlarda bulunduklarını kaydetti.

Seçildiği günden bu yana düzenlediği faaliyetlerle toplumsal duyarlılık gerektiren meselelere eğildiklerini dile getiren Muhtar Belli, bu kapsamda çocukları da unutmadıklarını ifade etti.

Uzaktan eğitim imkanlarından mahrum olan öğrencilere tablet bilgisayar armağan ettiklerini hatırlatan Belli, “Oyuncak, kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemesi gibi bağışlarıyla çocukları sevindirmek isteyen tüm hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 18:11