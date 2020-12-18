Gülabibey’de çocuklar mutlu

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’nın ‘Çocuklar Gülerse, Dünya Güler’ sloganıyla başlattığı kampanya sürüyor.

Hayırsever mahalle sakinleri ve esnafın katkılarıyla gerçekleştirdikleri çalışmadan bahseden Muhtar Hasan Belli, bugüne kadar bini aşkın çocuğu sevindirdiklerini kaydetti.

ÇOCUKLARDAN MUHTARA SÜRPRİZ

“Amacımız çocukları mutlu etmek” diyen Hasan Belli, etkinlik kapsamında hediye verdikleri iki kardeşin kendisine hoş bir sürpriz yaptıklarını söyledi.

Aleyna ve Ahmet Efe Emin adlı kardeşlerin teşekkür için geçtiğimiz günlerde Muhtarlık ofisini ziyaret ettiklerini anlatan Belli, “Ahmet Efe kendi elleriyle boyadığı tank maketi, kardeşi Aleyna ise yaptığı resimle bizi sevindirdi” dedi.

Uzaktan eğitim imkanlarından mahrum olan öğrencilere tablet bilgisayar armağan ettiklerini hatırlatan Muhtar Belli, “Oyuncak, kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemesi gibi bağışlarıyla çocukları sevindirmek isteyen tüm hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 19:34