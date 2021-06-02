Gülabibey’de yağmur duası

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Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı, Çorum’da etkisi gözlenen kuraklık nedeniyle yağmur duası organize etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Hasan Belli, geçtiğimiz Cuma günü iki ayrı camide yağmur duası yaptıklarını söyledi.

Huzur Camii’nde gerçekleşen duaya Vali Mustafa Çiftçi ile Müftü Vekili Adem Aygül’ün de katıldığını anlatan Hasan Belli, Çorum halkını da olumsuz etkileyen kuraklığın son bulması için niyazda bulunduklarını kaydetti.

Hayırseverlerin katkılarıyla 2’si Huzur Camii’nde 2’si de Ertuğrul Gazi Mescidi’nde olmak üzere toplam 4 adet kurban kesildiğini belirten Belli, “Kurban etlerini, mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” dedi.

Pandemi nedeniyle cami cemaatine herhangi bir ikramda bulunamadıklarını dile getiren Muhtar, köylerde sürdürülen geleneği Çorum’a taşıyarak dua ile kentten kırsala uzanan bir gönül köprüsü kurduklarını vurguladı. Belli, devam eden yağmurlarla birlikte kuraklığın sona ermesi ve bereketli bir tarım sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 19:40