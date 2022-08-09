‘Gülabibey’in okul ihtiyacı var’

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, mahallelerinde bulunan ilkokul ve ortaokulların yetersiz geldiğini ve okul ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Özellikle sınıflardaki öğrenci sayısının yüksek olduğunu belirten Hasan Belli eğitim kalitesinin artması ve öğrencilerin derslere konsantre olması noktasında sınıflardaki doluluk oranının düşmesi için Gülabibey Mahallesi’ne acilen yeni okulların yapılması gerektiğini kaydetti.

Okulların adres bölgelerinin de tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Belli, mevcut sistemde hem ailelerin hem de okul idarecilerinin büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Belli, adres bölgelerindeki sorunlar ve uyuşmazlıklardan dolayı ailelerin çocuklarını mecburen servislere vermek zorunda kaldığını vurgulayarak, “Özelliklede birden fazla öğrencisi olup da okula ulaşımını servisle sağlayan öğrencilerimizin aileleri maddi açıdan sıkıntı yaşıyorlar. Ertuğrul Gazi İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu, yeni açılan Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu gibi okullarımız kapasitesinin çok üstünde eğitim vermeye devam etmekte. Eğitim alanındaki bu sorunların çözümü ve ailelerimizin öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkili makamların iyi bir planlama yaparak eğitime katkı sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

Belli, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere de başarı dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)