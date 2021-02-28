Güldane Akbulut vefat etti

HURŞİT BOZKURT
Bayat Köyü’nden gelme Hacı Güldane Akbulut (84) vefat etti.
Merhum Hacı Hasan Türkmen’in kızı, Muhittin Akbulut’un eşi, Nurdane, Ferdane, Belgin Nurettin ve Hasan Akbulut’un anneleri, İsmail Türkmen ve leblebici esnafından Mustafa Yıldırım’ın kayınvalideleri Hacı Ferdane Akbulut, dün tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.