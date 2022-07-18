Gül’den Kıbrıs Barış Harekâtı mesajı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48’nci yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Muharrem Gül, açıklamasında 48 yıl önceki durumu özetleyip Kıbrıs Barış Harekâtı'nın önemine değindi.

Gül, bundan 48 yıl önce Kıbrıs adasının büyük bir drama sahne olduğunu belirterek, 15 Temmuz 1974’de bir Yunan-Rum darbesi gerçekleştiğini, bu darbenin amacının ise adada ki Türk varlığının tamamen ortadan kaldırılarak Kıbrıs’ın tümüyle Yunanistan’a bağlanmak olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk’ünü koruma, can ve mal güvenliğini sağlamak anavatanın namus borcudur” diyen Muharrem Gül, Türk ordusunun başarılı bir harekât icra ederek Kıbrıs Türk’ünü olası bir katliamdan kurtardığını ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediğini ifade etti.

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs'ı ilhak etmek isteyen Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyen gömülmüştür. Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs'ın 1878 yılında İngilizlere terk edilmesiyle başlayan esaretini, 20 Temmuz 1974'de Mehmetçik süngüsüyle sona erdirmiştir. Kıbrıs Türk'ü, takdire şayandır ki; yüzyıldır gördüğü eziyet ve zorbalığa karşı kimliğini ve benliğini hiç bir zaman kaybetmemiş, boyun eğmemiştir.

Ada 48 yıldır, barış ve huzur içindedir. Bugün Kıbrıs Türk'ü, kendi vatanı ve bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Mehmetçik Kıbrıs uğrunda kan dökmüştür. Bu toprak artık Kıbrıs Türk'ünün öz vatanıdır. Vatan toprağı geri verilemez, kaderine terk edilemez. Kıbrıs'ta Türk varlığını yaşatmak, gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur.

KKTC'nin, Kıbrıs Türk'ünün azim ve iradesiyle, dünya devletleri arasında hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz. 48 yıl sonra yine coşkuluyuz. Kıbrıs gazileri olarak, yüce devletimize savaş meydanlarında hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nda şehit düşen arkadaşlarımızı, Kıbrıslı mücahitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve Kıbrıslı kardeşlerimize Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”