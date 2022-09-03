GÜLDER’den gönüllere dokunan proje

FATİH BATTAR

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (GÜL-DER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulan ve kimsesiz yaşlı insanlara yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk içerikli “Gönülleri Onarıyoruz” projesinin açılış programı Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde faaliyet gösteren dernek binasında gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı, proje kapsamında Çorum Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı tarafından evde bakım hizmeti verilen kimsesiz yaşlı insanların evlerinde elektrik, su ve marangozlukla ilgili küçük tamir, bakım ve onarım hizmeti verilerek yaşlıların hem dualarını alacaklarını söyledi.

Projenin bir ayağını oluşturan gönüllülük ilkesi kapsamında derneğimiz bünyesinden, meslek lisesi öğrencilerinden katılacak olan gençlerle yaşlıları buluşturarak moral eğitimine katkı sağlayacaklarını kaydeden Yazıcı; “Bu projemizle toplumumuzda yardımlaşma ve yaşlılarımıza vefa duygusunun gençlerimizde karşılık bulmasını ve sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte iş yapma kapasitesini artırmayı amaçlamaktayız. Dernek olarak bugüne kadar yürüttüğümüz Kitap-Kahve ve Mobil Kitap Kahve projeleri ve kültürel, sanatsal etkinliklerle bilhassa gençlerimizin yüreklerine dokunmayı başarmış ve küçük çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmekle mutlu olmuştuk. “Gönülleri Onarıyoruz” isimli projemizle de inşallah yaşlılarımızın hayır dualarını almayı; gençlerimizle yaşayan tarih ve kültür olan büyüklerimizi buluşturmak suretiyle de kültür aktarımı zincirini sağlamlaştırmayı umuyoruz” dedi.

Yazıcı projenin Haziran 2023 tarihinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum Belediyesi olarak gönüllere dokunduklarını ve onardıklarını belirterek; “Şehrimizin gönlünü dokuyoruz. Ulucami ve etrafının açılması projesi bizim en büyük projemiz. En önemli projemiz. Gece rüyamızda, gündüz hayalimizde olan bir projemiz. Kadim İslam şehirlerinde merkezde cami vardır. Etrafında hamlar, hamamlar, ticaret, arasta vardır. Çorum’a baktığımızda Ulucami ve etrafında bunların hepsi var. Eskiden buralar meydanmış ama kapitalist bankaları buraları doldurmuş. Madem biz gönüller yapmaya geldik, o zaman şehrin kalbi bu halde asla bırakılamaz dedik ve o bölgedeki 2 bankayla anlaştık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da sayesinde belediye olarak hiçbir bedek ödemeden birisine 17 milyon, diğerine 27 milyon TL ödeme yapılacak.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, bayrağınımilletini seven gençlerin yetişmesinde bu tür projelerin önemli olduğuna dikkat çekerek, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin İl Müfütüsü Muharrem Biçer’in yaptığı dualarla açılış kurdelesi kesildi.