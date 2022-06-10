‘Gülgoncası çocuklarımız çirkin bakışlara malzeme yapılmamalı’

EROL TAŞKAN

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, özellikle okulların düzenlediği mezuniyet törenleriyle ayyuka çıkan dekolte kıyafet ve makyaj furyasına dikkat çekti.

Küçücük çocukların kadın kıyafetlerine büründürüldüğü törenlerle ilgili uyarılarla bulunan Şanal, “Cennet; "Gençtir yapar" diyen annelerin değil, evlatlarını cennete hazırlayan annelerin ayaklarına serilir” dedi.

Yaptığı açıklama ile yaşanan durumu özetleyen ve çocuklarını bu tür kıyafetlerle toplum önüne çıkarmakla birlikte bir de sosyal medya da paylaşıyor olmalarına tepki gösteren Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi; “Yaz tatili yaklaşırken okulların düzenlediği mezuniyet törenlerinde aileleri tarafından müsade edilerek çocukların, gençlerin seçtikleri kıyafetleri üzülerek müşahade etmekteyiz.

Üstelik sosyal hesaplarda her yaştan çocuğun, gencin, ailesi tarafından paylaşılmış boy boy resimlerini görüyoruz.

Kendisi tesettürlü olduğu halde, kızının minili, dekolteli, bol makyajlı resimlerini gururla paylaşan anneler adeta paylaşım yarışına girmiş gibiler.

"Ben yapamadım, kızım yapsın. Ben giyemedim, kızım giysin" diyen anneler, "benim batamadığım kadar günaha, kızım batsın" der gibiler. Sanal sapıklar her geçen gün artarken, siz kızlarınızın resimlerini kimlere servis ediyorsunuz farkında mısınız anneler? Gençtir giysin deyip, kızınızın giymesine göz yumduğunuz yarı açık kıyafetleri, hiç tanımadığı, kendisine haram olan erkeklerin önünde giymesine nasıl gönlünüz razı oluyor. Daha anaokulu çağındaki çocuğun yüzüne çamur gibi makyaj yaparken, hiç mi sızlamaz vicdanınız? Gerek sanal alem, gerek gerçek hayatta sapık ruhlu insanlar kol gezerken, oğullarımızı bile elimizden geldiğince korumamız gerekirken, güzel goncalarımızı nasıl olur da kendi ellerimizle çirkin bakışlara malzeme yaparız? Rabbini tanımayan, Allah'ın rızasını kazanamayan yavrularımız, en iyi okulları kazansa, dünyalık en iyi dereceleri yapsa ne anlamı olur? Kızlarını göz göre göre cehennem için hazırlayan annelerin ayağına nasıl cennet serilecek? Kızlarına ve oğullarına hayayı, edebi, Allah'a kulluğu, harama bakmamayı öğütlemeyen, elini, belini harama karşı korumayı anlatmayan anne babalar bu toplumun en büyük düşmanlarıdır! Cennet; "Gençtir yapar" diyen annelerin değil, evlatlarını cennete hazırlayan annelerin ayaklarına serilir ancak”