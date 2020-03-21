Gülşen, hayallerine kavuşuyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da yaşayan Down Sendromlu Gülşen’in hayallerini gerçekleştiriyor.

Daha önce yerel bir gazetede Başkan Aşgın’a yazdığı mektupla gündeme gelen Gülşen Kıroğlu, Çorum’da kendisi gibi down sendromlu bireylerin eve kapanıp kalmaması, sosyal ve eğitime yönelik etkinlikler yapılması taleplerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüştü. Yazar olmayı hedefleyen Kıroğlu, yakınlarının kitap haline getirdiği yazılarını da incelemesi için Başkan Aşgın’a hediye etti. Hayallerini ve hedeflerini anlatan Gülşen Kıroğlu, özellikle imza günü yapmak istediğini dile getirdi.

Gülşen Kıroğlu’nun yazılarını okuyan Aşgın da “Şehir Defteri” dergisinin hazırlanacak yeni sayısında Gülşen’in yazısına da yer vereceklerini, Gülşen’in derginin son yazarı olacağını belirtti. Gülşen’in talebini yerine getireceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Gülşene ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman Gülşen’in yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 18:58