Gülseren Berker vefat etti

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı, merhum İrfan Berker'in eşi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Berker ile Prof. Dr. Sibel Berker'in anneleri Gülseren Berker (81),
hayatını kaybetti.
Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berker'in cenazesi bugün Ulucami'de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa
verildi.
HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler