Gülüm Düğün Salonu yenilenen yüzü ile hizmette

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Ferhat Güder ve Fatih Leblebici’in yaptığı Gülüm Düğün Salonu yenilenen yüzü ve yeni sahipleri ile Çorum halkının hizmetinde.

Bünyesinde çocuk oyun alanları, gelin odası, mescit gibi bölümleri barındıran Gülüm Düğün Salonu, yemekli organizasyonlara hizmet veren 500 ve 300 kişilik 2 salonu ile ‘Mutluluğunuza yakışır özel bir mekan’ olarak dikkat çekiyor.

Şık içi tasarımı ve aydınlık ışıklandırmalarıyla birlikte geniş ve ferah atmosferiyle 500’e yakın misafire aynı anda hizmet veren Gülüm Düğün Salonu, en özel günleri unutulmaz bir şölene çeviriyor.

Gülüm Düğün Salonu olarak yeni bir anlayışla Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahiplerinden Ferhat Güder, evlenecek çiftlerin hayallerini süsleyecek rüya gibi bir düğün konsepti hazırladıklarını söyledi.

Yeni hizmet anlayışıyla birlikte Çorum’da bir düğün salonu markası olacaklarını ifade eden Güder; “Hayatınızda belki de bir kez yaşayacağınız en özel anların her aşamasını en ince ayrıntısına kadar planlayan organizasyon ekibimizle en özel günlerinizi unutulmaz anılarına dönüştürecek. En yeni ve lüks yüzü ile yaşayacağınız mutlulukların sonsuz olmasını diler, kalitenin farkını bizimle yaşamanızı tavsiye ederiz” dedi.

10 yıldır düğün salonu sektöründe hizmet verdiklerini aktaran Güder; “Gülüm Düğün Salonu olarak düğün, nişan, kına, kurumsal etkinlikler, bayi toplantısı, mezuniyet törenleri, sünnet düğünü, davet ve resepsiyon, baby shower, parti, doğum günü, açılış organizasyonlarınızda misafirlerimize profesyonel organizasyon ekibimizle hizmet veriyoruz.” diye konuştu

Çorum’da ilk defa gelin arabasının düğün salonunun içine girebildiği bir konsept hazırladıklarını belirten Güder; “Yeni hizmet anlayışımızla birlikte farklı konseptler hazırladık. Örneğin çiftlerimiz salona yürüyerek değil, gelin arabası ile gelebiliyor. Salonumuzun ortasında kolon olmadığı için gelin arabası rahatlıkla sığabiliyor. Çiftlerimiz de böylelikle standart salona geliş konsepti yerine gelin arabası ile salona girerek, en özel günlerine en havalı şekilde girmiş oluyor. Gelin arabası konseptinin yanı sıra yapay kar makinesi ve sis makinesi ile de düğünlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu

‘Salonumuzda yemekli ve yemeksiz organizasyon tercihleri barındırıyoruz.’ diyen Güder yemeksiz organizasyon isteyen müşterilerimiz için 7 katlı canlı yaş pastası, kuru pasta, karışık çerez ve içecekler sunuyoruz. Canlı orkestra ile eğlenceli dakikalar geçirmeniz için kusursuz personelimiz sizlere hizmet veriyor. Düğün sonu fotoğraf çekimlerimiz ile en mutlu gününüzü unutulmaz kılmanız için fotoğrafçı hizmeti sunuyoruz.” dedi

Misafirlerin konforu ve rahatlığı için her türlü ayrıntıyı düşündüklerini dile getiren Güder; “Salonlarımızı pandemi kurallarına göre ayarladık. Misafirlerimiz için maske ve dezenfektan ayarlıyoruz. Düğün öncesi mutfağından sahnesine kadar heryeri temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Bizim için öncelik müşterilerimizin sağlığı, konforu ve rahatlığıdır. O yüzden kalite önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Alanında uzman ve profesyonel ekip ile birlikte Mart ayında başlayacak yeni düğün sezonuna da hazır olduklarını belirten Güder, bahar ayında evlenecek çiftlere özel bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, erken rezervasyon yapan müşterileri de özel kampanyalar beklediğini söyledi.

Güder, “En özel gününüzde bizleri seçmek ve gününüzü unutulmaz bir şölene çevirmek isterseniz, Gülüm Düğün Salonu’na gelip randevu alarak bizlerle tanışabilirsiniz.” dedi