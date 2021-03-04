Gümüş Life hizmette

RECEP MEBET

Uzman Diyetisyen Emine Gümüş’ün kurucusu olduğu ‘Gümüş Life Beslenme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’, Osmancık Caddesi Ulucamii civarı Osmancık 1. Sokak numara 2’de hizmete girdi.

Sağlıklı beslenme başta olmak üzere kilo almak ya da vermek isteyenlere yönelik danışmanlık hizmeti verdiklerini anlatan Emine Gümüş, genetik yapıya göre beslenme planı içeren ‘GentestDiet’ yöntemini Çorum’da uygulayan tek isim olduğunu açıkladı.

Çocuk, yetişkin ve yaşlılar için beslenme planları oluşturduklarını belirten Gümüş, hastalıklarda beslenme, gebelikte beslenme ve sporcu beslenmesi gibi hususlarda da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gümüş, “Sağlıklı beslenme hususunda detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ulucamii karşısı, Gümüş Ticaret üstünde hizmete sunduğumuz Gümüş Life’a bekliyoruz” dedi.

EMİNE GÜMÜŞ KİMDİR?

Uzman Diyetisyen Emine Gümüş, 1992 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitiminin ardından 2018 yılında mesleğe adım atan Gümüş, AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde bulunan Synergym Fitness-Wellness Club’da diyetisyen olarak görev yaptı.

Beslenme eğitimi ve danışmanlığı alanında kendi işini kuran Gümüş, Medipol Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam ediyor.