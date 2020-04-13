“Gün siyaset günü değil, el ele verme günüdür”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır evlerine kapanmak zorunda kalan, işyerini kapatan, işine ara veren veya işten çıkartılan herkese devletin eşit, adil ve hızlı bir şekilde yardım yapması gerektiğini söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı il-ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy ve yönetiminden vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan Mehmet Tahtasız, devletin ihtiyacı olan tüm vatandaşlara eşit ve zamanında yardım yapması gerektiğini ifade ederek, bu zor günlerde işini-aşını kaybeden herkesin yanında olmanın devletin temel görevi olduğunu kaydetti.

Bu sıkıntılı süreçte Çorum’da dernek, vakıf, sendika gibi tüm sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, muhtarların, iş insanlarının, kanaat önderlerinin bir araya gelerek halkla el ele verip gönül birlikteliği oluşturarak sorunlara çözüm bulması gerektiğini dile getiren Tahtasız, “içinde bulunduğumuz şu zor günlerden millet olarak el birliği ile çıkacağız. Bu süreç içerisinde CHP Çorum İl Başkanlığı olarak bizler de her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırız” dedi.

Mehmet Tahtasız, “Gün siyaset günü olmaktan öte elbirliği ile sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşma çabası ve samimiyeti içinde olma günüdür. Yapacağımız tüm açıklama ve çabaların tek anlam ve amacı Çorum'a ve Çorumluya hizmet amaçlıdır” ifadesini kullandı.

Tahtasız, bu süreçte zor durumdaki ailelere yardımcı olan, alan el ile veren eli buluşturma gayreti içerisinde olan Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy ve yönetimine de teşekkür etti.

Vakıf Başkanı Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ve yönetimine teşekkür etti, başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 18:50