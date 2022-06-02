'Güne zamlarla uyanmak alışkanlık yaptı'

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada ile son yapılan zamlara tepki gösterdi.

“Güne zamlarla uyandık. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı. Konutlarda kullanılan elektrik yüzde 15, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik de yüzde 25 zamlandı”diyerek açıklamasına başlayan Bekir Özsaçmacı, “Çaya zam, suya zam, una zam, yağa zam, mazota zam, gaza zam. Güne zamlarla uyanmak günlük almamız gereken besin gibi alışkanlık yaptı. Bugün zammı kaçırdıysanız fazla dertlenmeyin yarın gene var. Gel vatandaş fırsat kaçıyor. Bu ne biçim adalettir. Öldürecek zam fakiri, açlık en büyük lanettir. Öldürecek zam fakiri”dedi.

İktidarın liyakat, adalet, güven ve duyarlılık yoksunluğu ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin ekonomik ve sosyal krizini yaşadıklarını kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Suni gündemlerle gerçeklerin gölgelenmeye çalışıldığı bu buhran zamanlarında İyi Parti olarak biliyoruz ki; Türk Tipi Başkanlık Sistemi diye adlandırılan bu ucube sistem artık Türk milletinin çilesine dönüşmüştür. Türkiye kutuplaşmadan yorulmuştur, liyakatsizlik ve fırsat eşitsizliği umutsuzluğa dönüşmüştür. Her geçen gün fakirleşen ülkemiz ve tarumar edilen devlet kurumlarımız, milletimizin şahsiyet meselesi haline gelmiştir. Okula oğlunu aç gönderen annenin isyanı, kızına bir oyuncağı değil şekeri bile alamayan babanın çaresizliği, zihinlerimizi ve yüreklerimizi harap eden karanlık bir fırtına haline gelmiştir. Milletimizi koruyup kollayacak, adil, merhametli ve haysiyetli bir Türkiye’yi geleceğe güçlü biçimde taşıyacak devlet aklı ve anlayışını egemen kılmak, vazifemizdir. Umutla, huzurla, refah ve güven içerisinde, ayrışmadan bir arada yaşayabileceğimiz bir memleket, haklı özlemimizdir. Sabrı tükenmiş, yorgun düşmüş milletimiz umudunu kesmesin”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)