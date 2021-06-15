‘Güneş gözlüğü renkli camdan ibaret değildir’

HURŞİT BOZKURT

Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüklerine karşı olan talebin oldukça arttığı şu günlerde, güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken özellikler olduğunu söyleyen Ayhan Optik sahibi Ayhan Hallı, “Güneş gözlüğü renkli camdan oluşan bir çerçeveden ibaret değildir.” dedi.

“Güneş gözlüğünün, güçlü ışığın göze ulaşmasını engelleyen renkli veya koyu lenslerden meydana gelen çeşitli biçimlerden oluşan görme cihazı olduğunu söyleyen Ayhan Hallı, kardan yansıyan güneş ışıkları için kullanılan gözlüklerin ise kar gözlüğü olarak tanımlandığını dile getirdi.

Güneş gözlüğü seçiminde aranan kriterleri anlatarak, sağlıklı bir güneş gözlünün tanımını yapan Ayhan Optik Sahibi Ayhan Hallı, şunları söyledi, “Güneş gözlüğü uzun seneler moda, süs, aksesuar amaçlı ve rüzgâr-kardan korunmak amacı ile kullanılmıştır. Artık günümüzde UV radyasyonunun göz ve cilt üzerindeki zararlı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. UV radyasyonu etkisi kümülatiftir. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekir. Cilt kanseri ve zamanından önce katarakt oluşmasına sebep olur. Güneş gözlüğünün moda yönünün değil sağlık yönünün öne çıkarılması gerekir.

Seçilecek güneş gözlüğü profesyonel bir destek gerektirir. Bunun için güneş gözlüklerinin işportadan değil bu eğitimi almış optisyenlik müesseselerinden gözlükçü ve optisyenlerden alınması gerekir. Geniş terekli bir şapka ile kullanılması ile desteklenmesi yararlı olacaktır. Yazın açık renk giysiler giyilmeli, güneş bütün canlılar için yaşam desteğidir. Vücutta D vitamini oluşması için gereklidir. Ancak UV radyasyonun yoğun olduğu öğle saatlerinde güneşlenmemelidir.

Güneş gözlüğü 400 nm’ye kadar olan UV radyasyonunu tutmalıdır. UV radyasyonunu gözümüzle göremeyiz. Ancak zararlı etkilerini gözlemleyebiliriz. İşporta gözlüklerinin UV radyasyonunu tam olarak tutabileceğini hiç kimse garanti edemez. Güneş gözlükleri uluslararası standartlara göre üretilmiş olmalıdır. Nereden güneş gözlüğü alırsanız alın garanti belgenizi ve faturanızı alınız.

Güneş camı rengi olarak gri, yeşil ve kahverengi tavsiye edilmektedir. Güneş camı trafik sinyalizasyon renklerinin algılanmasında bir problem oluşturmamalıdır. İşporta gözlüklerinde bunu kimse garanti edemez. Kazalara dolayısıyla can ve mal kayıplarına, çevreye zarar verilmesine sebep olur.

İşporta gözlükleri hurda malzemeden üretildiği için kolaylıkla kırılır. Göz ve yüz yaralanmalarına neden olur. Hurda malzemeden üretildiği için cilt kanseri, alerji, tahriş yapar. Kayıt dışı kaçak yollarla girdiği için de çok büyük kamu katma değer vergisi kayıplarına neden olur.

Güneş gözlüklerinin koruyucu gözlük olarak sınıflandırılması tıbbi ürün olma özelliğini ve gerçeğini ortadan kaldırmaz. Yasal düzenleme ile her türlü denetim ve kontrolün Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülmesi gereklidir. Sahte güneş gözlüğü Türkiye´de bir halk sağlığı sorununa dönüşmüştür. Güneş gözlüğü bir çift renkli cam ve çerçeveden ibaret değildir.”