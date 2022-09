Gür: Ahilik felsefesi ticaret hayatında bizlere yol göstermeye devam edecek

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 35.’si kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, ahiliğin, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu kaydeden Başkan Gür, güzel ahlakın sanatla ve ticaretle bütünleştiği ahiliğin yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da toplumsal ve ticari hayatta yol gösterici olmaya devam edeceğini söyledi.

Türk toplumunun, adalet, dürüstlük ve dayanışma üzerine kurulan toplumsal, ahlaki ve kültürel değerlerini, ticaretin kuralları haline getiren ahiliğin, birliğin, beraberliğin, üretmenin ve paylaşmanın simgesi olduğunu vurgulayan Recep Gür, mesajında şunları dile getirdi:

“Anadolu’da 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından temelleri atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını; mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur.

Ahilik bir meslek örgütü olmasının ötesinde yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütler. Güzel ahlakın sanatla, ticaretle bütünleştiği ahilik; felsefesi ile yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da toplumsal ve ticaret hayatta bizlere yol göstermeye devam edecektir.

Ahilik; bilginin hikmetle ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamt, şükür, kanaat ve hepsinin üzerinde kardeşlik duygularını pekiştirmek vardır. Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan, millet sevgisi bulunan, Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyal yapıdır. Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür. Bundan dolayıdır ki bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi, yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkârlarımıza önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, Anadolu’nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarının, Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza şükran ve saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)