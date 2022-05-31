Gurbet düğününde memleket rüzgarları esti

EROL TAŞKAN

Almanya’da gurbetçilerinden hemşehrilerimiz Hoşnut ailesinin kızları, Kabacalı ailesinin oğulları ile dünya evine girdi.

Yıllardır Almanya’da yaşayan Birgül-Hacı Hoşnut çiftinin kızları Feyza, yine kendileri gibi Almanya’da gurbetçi aile olan Gülcan-Şeref Kabacalı çiftinin oğulları Barış ile evlendi.

Her iki ailenin Almanya’da bulunan dostlarının katıldığı düğünde, adeta memleket rüzgarları esti. Düğün münasebetiyle bir araya gelen davetliler, gurbet elde hasret gidermenin fırsatını da değerlendirirken, Hoşnut ve Kabacalı ailelerini tebrik ederek, genç çitte ömür boyu mutluluklar dileğini aktardılar.

Hakimiyet, Hoşnut ve Kabacalı ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 18:19