Gurbetçi genç vefat etti

EROL TAŞKAN
Almanya’da yaşayan Çorumlu genç Hamza Aksi (35) vefat etti.
Bir süredir İzmir’de tedavi gören Hamza Aksi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ovasaray Köyü nüfusuna kayıtlı Hatice-Mustafa Aksi’nin oğulları, 5 çocuk babası Hamza Aksi’nin cenazesi, yarın Ovasaray Köyü’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 16:26