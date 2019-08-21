Gurbette Çorum bayrağını dalgalandırıyorlar

Dünya Çorumlular Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen Çorum buluşmasının 56’ncısı gerçekleştirildi. Gurbette hasret giderip Çorum bayrağını dalgalandırmak için bir araya gelen hemşehrilerimiz, birlik ve beraberliklerini sergiledi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Çınar Düğün Salonu’nda düzenlenen buluşma, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Emekli İlahiyatçı Vaiz Recep Demirci’nin okuduğu dualarla devam eden buluşmanın açılış konuşmasını Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk yaptı.

Göktürk, gecenin sponsorları Sungurlu İkizli Köyü Dernek Başkanı Mahir Karakuş, Kargılı Aydın Emlak sahibi Şeref Aydın, Sungurlu Hacıömer köylü Battal Kaçmaz’a, 1,5 yıl Dünya Çorumlular Platformu ile birlikte Çorumlular Günü düzenlemiş oldukları için katkılarından dolayı Plakamız 19 İstanbul Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdullah Çıtak’a, hiçbir ücret talep etmeksizin salonunu açan Çınar Düğün Salonu sahibi Behçet Çınar'a ve Dünya Çorumlular Platformu üyeleri huzurunda düzenlenen anket sonucuna göre Temmuz-2019 Çorumlusu seçilmiş olan İskilip Kuzköy Dernek Başkanı Şenol Koçak adına Bilal İçyer’e Dünya Çorumlular Platformu tarafından hazırlanmış olan plaketleri takdim etti.

DUHA SARE İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yaklaşık 6 aydır kampanyası devam eden, sindirim sistemlerinden tedavi gören 4 yaşındaki “Duha Sare”nin iyileşebilmesi için gerekli 122.790 liranın tedarik edilmesi için İstanbul Valiliğinin onayı ile başlatılmış olan kampanyaya destek amaçlı, Emekli İlahiyatçı-Vaiz Recep Demirci, AK Parti Avcılar ilçe Başkanı Çorumlu Yaşar Karaaslan ve Platform Başkanı Tevfik Göktürk tarafından konuşmalar yapıldı.

Platform Başkanı Tevfik Göktürk yaptığı açıklamada; "Hatırlanacağı üzere Platformumuz adına 5 ay önce Duha Sare kızımız ve ailesini ziyaret etmiş, görüşmüştük. 5 aydır yaptığımız çalışma neticesinde ihtiyaç olan 122.790 liranın henüz 32.000 lirası toplanmış durumdadır. Desteklerin artarak devam etmesi ve 4 yaşındaki Duha Sare kızımızın iyileşmesi arzumuzdur."dedi.

Yemek arasından sonra müzik proğramına geçildi. Coşkulu anların yaşandığı gecenin sonunda hatıra fotoğraflar çekildi.(Haber Merkezi)