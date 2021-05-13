Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sivas   İli,   Gürçayır   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sözlü sınav Gürçayır Belediyesi Hizmet Binasında 01.07.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.

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