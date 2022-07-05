Gür’den et parçalama ve kıyma çekimi uyarısı

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, halk sağlığının korunması ve gıda güvenirliliğin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından genelge yayınlandığını bildirdi.

Başkan Gür, yayınlanan genelge doğrultusunda et parçalama ve kıyma çekimlerinin sadece et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılabileceğini söyledi.

Sokak aralarında et parçalama ve kıyma çekimi yapanlara caydırıcı cezalar uygulanacağını kaydeden Recep Gür, “Kasaplıktan anlamayan ve hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmelerine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Sokak aralarında gelişigüzel, paslı makinelerle et çekilmemesi için komisyon kararının da çıktığını vurgulayan Gür, “Çorum Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğümüzün destekleriyle sokak aralarında et çekenler hem para cezasına çarptırılacaklar hem de et çekim makinelerine el konulacaktır. Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre ise; Kurban Bayramı süresince kesim sonucunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk-kavurma yapılması gibi hizmetler, mesleğinde ehil kişilerce, kasap dükkanı veya marketlerin et reyonlarında, belediyenin kesim yerleri gibi altyapı ve hijyen şartlarının olduğu yerlerde yapılmalıdır. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlemler uygulanacaktır” diye konuştu.

Ayrıca eline bıçak alanın herkesin kurban kesme işini para kazanmaya çevirdiğini aktaran Recep Gür, “Hayvan kesimlerini yapamayan vatandaşlar, kurbanlıkları başkalarına kestirirken dikkatli davranmaları gerekiyor. Eline her bıçak alan kurban kesmeye yönelirse, kurbanlarımız hem acı çeker hem de bilinçsiz yapıldığı için kurbanlıklar zayii olmuş olur” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan etlerin ziyan olmaması için işten anlayan kasaplara işlerini yaptırmalarını tavsiye eden Gür, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi konusunda ise şu bilgileri verdi: “Kurbanlık hayvan alırken kurbanlıktan anlayan ehil kişilerle kurbanlık alınmaya gidilmelidir. Kurbanlıkları, belediyemizin tesis ettiği hayvan pazarlarından veya veteriner kontrolünden geçirilmiş yerlerden alınması bizim tavsiyemizdir. Bizler hayvan pazarlarını gezdiğimizde daha kurban olmaya elverişli olmayan, yaşı gelmemiş hayvanların satıldığının görüyoruz. Vatandaşlarımızın kurbanlıkları seçerken çok dikkatli davranmaları gerekmektedir. Hayvan pazarlarında satılan hayvanların bazılarının henüz kurbanlık olmadıklarını görüyoruz. Bu konuda büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurmuş olması, küçükbaşta ise 9 ay ile 1 yaşında olması gerekmektedir. Bununla birlikte uzuvlarında hiçbir eksiklik olmaması gerekiyor.”

Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, son olarak tüm Çorumlu vatandaşların, esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramlarını kutlayarak, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. (Haber Merkezi)