Gür’den ‘kanatlı eti’ açıklaması

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli ürünler listesi ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Gür, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde ürünlerde taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1.211 parti ürünün bakanlık internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulduğunu hatırlattı.



Gür, Çorum’dan da ürünlerinde hile kullanan14 işletmenin yer aldığı listenin açıklanmasının ardından bazı yerel internet haber sitelerinde konunun abartılarak sunulmasının Çorumlu esnafları zan altında bıraktığını kaydetti.

Haberlerde işletmelerin at, eşek ve domuz eti kullanıyormuş gibi servis edilmesinin zaten zor günler geçiren esnafı zan altında bıraktığını vurgulayan Recep Gür, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü’nün 2018 yılının Mart ayında yaptığı rutin denetimde bazı işletmelerden tavuk döner bıçağı ile et dönerden numune alınması sonucu tutanak tutulduğunu, bunun sonucunda sadece ürünlerde kanatlı etine rastlanıldığını söyledi.

Söz konusu haberlerde servis edildiği gibi Çorumlu işletmelerin hiçbirisinin ürünlerinde at, eşek ve domuz eti kullanmadığını ve vatandaşların gönül rahatlığı ile ürünleri tüketebileceklerini kaydeden Gür, Çorumlu esnafları zan altında bırakmanın vebalinin ağır olacağını söyledi.



Ürünlerinde kanatlı eti çıktığı belirlenen işletmelere de seslenen Recep Gür, et döner için kullanılan bıçağın tavuk dönerde kullanılmamasını ve işyerlerinde gıda hijyen kurallarına uyulmasını tavsiye ederken, ürünlerde kanatlı eti kullanılıyorsa şayet bu gibi hilelere de kesinlikle başvurulmamasını istedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum’u seven, şehrinin geleceğini düşünen basın yayın kuruluşlarına da haberleri sunarken daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Gür, ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin detaylı açıklama beklediklerini de sözlerine ekledi.