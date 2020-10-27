Güreş camiasının acı günü

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Güreşine uzun yıllardır gerek sporcu gerek İl Temsilcisi olarak hizmet veren Hüseyin Teke’yi kaybettik.

Çorum güreş tarihinde en uzun süre İl Temsilciliği görevini yürüten ve halende bu görevini devam ettiren aynı zamanda Çorum Belediyespor’da yöneticilik ve Belediye’nin Güren Koordinatörlüğü görevlerini yapan son yıllarda ata sporunda sayısız milli sporcular yetişmesinde gerek idareciliği gerekse abiliği ile büyük katkı sağlayan Hüseyin Teke bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 13:00'da Ulu Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm güreş camiasına başsağlığı diler.