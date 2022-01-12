Gururlandıran ziyaret

MURAT ÇETİN

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizi gururlandıran bu anlamlı ziyarette Dernek Başkanı Adem Mert, 10 Ocak Gazeteciler Günümüzü tebrik etti.

Güneydoğu Gazisi Mevlüt Özçiftçi ve Şehit Emre Beker’imizin Babası Uğur Beker’in de katıldığı ziyarette gönül dolusu muhabbet ve sohbet yaşandı.

Bu vatan için can veren şehitlerimizin geride bıraktığı yadigarı olan şehit yakınları ve yine bu vatan uğruna yaralanan gazilerimizin yâd edildiği ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, duyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Kapımız, gönlümüz ve sayfalarımız her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine amadedir. Bu özel günümüzde bizleri unutmayıp, misafirlikleriyle şereflendiren dernek yönetici ve üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 18:26