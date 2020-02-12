Gururumuzu paylaştık

Gazetemizin kurulduğu günden beri sürekli yanımızda yer alarak, yazılarıyla, araştırma ve engin tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan Yazarımız Ethem Erkoç hocamız, 30. yıl gururumuzu paylaştı.

Yıllarca yetiştirdiği öğrencileri ve hazırladığı birbirinden değerli araştırma konuları ve kitaplarıyla Çorum'un kıymetleri arasında yer alan değerli hocamız, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ve tüm Hakimiyet çalışanlarını tebrik etti.

"Hakimiyet'in ömrü uzun, gönlü bereketli, haberleri doğru, yazıları ufuk açıcı olsun." sözleriyle net ve özet olarak duygularını paylaşan Ethem Erkoç hocamız, başarılarımızın devamını diledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 12:17