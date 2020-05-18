Güvenlikçiler süreklilik istiyor

İŞKUR bünyesinde kura ile Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınan özel güvenlik görevlileri, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle belediyede görevlendirildi. Belediyede ki görev süreleri de sona eren güvenlik görevlileri, yazılı basın açıklaması yaparak işlerinde 'süreklilik' istedi.

TYP MEB Güvenlik görevlileri olarak sorunlarını ve isteklerini yetkili mercilere duyurmak istediklerini belirten Güvenlikçiler, “İşkur tarafından TYP kapsamında MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapmakta bulunan Özel güvenlikleriz sizlerinde bildiğiniz gibi okulda çalışan güvenlikler 24 ay çalışma sınırı getirilen süreli işçilerdir. Çalışma süremizin kısıtlı olması biz güvenlik görevlileri için sıkıntı oluşturmaktadır” dediler.

Çalıştıkları işyerlerinden TYP’de bulunan 24 ay kuralı nedeniyle Haziran ayında ayrılmak zorunda kalacaklarını açıklayan Güvenlikçiler, “Çalışmakta olduğumuz okullardaki nerdeyse tüm öğrencileri, öğretmen ve velileri yakından tanıyor, okula nereden bir tehlike gelir, çevrede kuruma ve öğrenciye zarar verebilecek hangi tür etkenler var çok iyi biliyoruz. Ancak Haziran ayı yaklaştıkça strese giriyor işsiz kalacağımızı düşünerek üzülüyoruz” diyerek konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandılar;

“Değerli devletimden ricam biz okul güvenliklerine koyulan 24 ay çalışabilir şartı “Süresiz olarak çalışabilir” olarak değiştirilsin.

Cumhurbaşkanımızın son yayınladığı kararnamede geçtiği gibi sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyoruz. Şuan çalıştığımız şartlarda devam etmek üzere İşimizde süreklilik verilmesini, devletimize süre bitiyor korkusu olmadan hizmet vermek istiyoruz. Ama bilelim ki okullar açıldığında biz yine aynı kurumda çalışacağız. Sürekli çalışan olmak yüce devletimizden tek isteğim.

Bunun yanı sıra Covid-19 virüsüyle savaştığımız şu günlerde duydum ki bazı okullardaki güvenlik arkadaşlarımız geçici görevlendirmeyle sosyal vefa birimlerine, hastane vb kurumlara gönderilmişler. Ben de üzerime düşeni seve seve yapmaya hazırım. Bu konuda bana uygun görülen hizmeti layığı ile yerine getireceğimden şüpheniz olmasın. Biz bize yeteriz”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 14:22