Güzel Sanatlar Lisesi yetenekli öğrencileri bekliyor

MURAT ÇETİN

Güzel Sanatlar Lisesi’ne kabul edilecek 60 öğrenci için yetenek sınavı tarihleri açıklandı. Resim bölümüne 30, müzik bölümüne de 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenciye kapılarını açacak olan Güzel Sanatlar Lisesi, 5-14 Temmuz tarihleri arasında yetenek sınavı düzenleyecek.

30 Haziran’a kadar başvuruların devam ettiği Güzel Sanatlar Lisesi, müracaat eden öğrencilerin yetenek sınavı tarihlerini 1-4 Temmuz tarihleri arasında duyuracak.

Müzik ve resim alanında yeteneği olan öğrencilere verdiği kaliteli eğitim ve imkanlarıyla, Çorumlu gençleri birer sanatçı olarak geleceğe hazırlayan Güzel Sanatlar Lisesi, yeni eğitim öğretim yılı için yetenekli öğrencilere kucak açacak.

Güzel Sanatlar Lisesi’nin internet sitesinde, bölümlerin tanıtımı ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi;

Resim Bölümü

Eğitim Programında, lisedeki kültür derslerine ilave olarak, 9. sınıfta itibaren 4 yıl boyunca Temel Sanat Eğitimi, Desen Atölye, 2 Boyutlu Sanat Atölye, 3 Boyutlu Sanat Atölye, Grafik Tasarım, İmgesel Tasarım dersleri olmak üzere uygulama dersleri verilmektedir. Bunun yanında Sanat Tarihi, Sanat Eserleri İnceleme, Türk Resim Heykel Tarihi, Estetik, Minyatür, Ebru Sanatı gibi teorik dersler de mevcuttur.

Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca alanlarında uzman öğretmenlerle hem akademik bir eğitim görmekte hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak pek çok aktiviteye katılmaktadırlar.

Okul atölyelerinin yanı sıra dış mekan çalışmaları da yapan öğrencilerimiz başta Çorum Müzesi olmak üzere Çorum’un önemli tarihi mekanlarında çalışma yapma şansına sahiptir.

Okulumuzda toplam 6 adet resim atölyesi bulunmaktadır. Uygulama atölye dersleri 10’ar kişilik gruplar halinde atölyelerde alan öğretmenleri tarafından işlenmektedir.

Okul içinde ve dışında çeşitli sergilere, yarışma ve festivallere katılan öğrenciler sene sonunda profesyonel sanat ortamı için organize edilmiş sergi çalışmalarını halka açık olarak hazırlamaktadır. Ayrıca ülkemizin önemli ressamları ve heykeltıraşları ile tanışıp konuşma fırsatı bulan öğrenciler yıl içinde de pek çok workshop ve seminere katılmaktadırlar.

Mezun öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında pek çok üniversiteye yerleşme imkanı bulmaktadır. Resim bölümü akademilerde iç mimariden, moda tasarımına, grafik tasarımdan Endüstriyel Tasarıma ve resim öğretmenliğine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

Müzik Bölümü

Müzik Bölümü öğrencileri Bireysel Çalgı (Klasik Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Keman vb.) ,Bireysel Ses, Piyano, Zorunlu Bağlama gibi derslerini alan öğretmenleri ile bireysel çalgı odalarında birebir; Koro, Orkestra, Batı ve Türk Müziği Teorisi gibi toplu yapılan dersleri ise bu dersler için ayrılmış özel dersliklerde toplu şekilde yapmaktadırlar.

Okulumuzda Piyano dersi 4 yıl boyunca zorunlu ders olarak yapılmakta olup öğrencilerimizin kullanması için her sınıfta akustik piyanolarımız mevcuttur.

Okulumuzda 8 adet Bireysel Çalgı odası/derslik, 1 Koro, 1 Orkestra,1 Müzik Teorisi Ders Sınıfı ve müzik prova stüdyosu bulunmaktadır.

Okulumuzda 4 yıl boyunca alan derslerinin dışında kültür derslerini de (Matematik, Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Kimya, Fizik, Beden Eğitimi, Biyoloji, Felsefe) ilgili sınıflarda almaktadırlar. Bu derslerle beraber öğrencilerimiz TYT ve AYT sınavlarına da hazırlanmaktadırlar.