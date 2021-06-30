‘Güzellik ve Kozmetik Fuarı’na davet

FATİH AKBAŞ

Çorum Güzellik ve Kozmetik Fuarı, 6 Temmuz’da Us Fuarcılık ve Gold Fuarcılık’ın organizasyonu ile açılacak. Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım sektörünün bölgedeki en etkin organizasyonu olan fuarda 100’e yakın markanın ürünleri sergilenecek ve eğitimden showlara birçok etkinlik yapılacak.

Sektörde en son yeniliklerin sergileneceği fuarda katılımcı ve ziyaretçiler alanında uzman isimlerin vereceği eğitim ve konferanslardan ücretsiz yararlanabilecek. Cilt bakım, saç kesim, renklendirme, topuz gibi alanlarda showların sergileneceği fuara saç topuz yapma alanında dünya birincilikleri bulunan Muhittin Yuşan, erkek saç kesiminde Türkiye derecelerine sahip eğitmen Menderes Bayır, makyaj eğitmeni Azeri Murad Baradzade gibi isimler katılacak. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası’nın iş birliğinde gerçekleştirilen Çorum Güzellik ve Kozmetik Fuarı, üç gün açık kalacak. Çorum Berberler ve Kuaförler Odası ekibinin showlarına da sahne olacak fuar pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler ile Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse gazetemizi ziyaret ederek fuar hakkında bilgi verdiler. Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, fuarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Ankara’dan Rize’ye Konya’dan Samsun’a 15 ilin meslek odaları iş birliğiyle sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlayacağız. Pandemi sürecine rağmen yaklaşık bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız organizasyonun ilgili tüm sektörler için bir açılıp olacağını düşünüyorum. Fuar katılımcı şirketlerine, ziyaretçilerimize ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse de bölgede ilk kez gerçekleştirilecek böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Tüm üyelerimizin yanı sıra bölgedeki tüm sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Fuarın Çorum’un tanıtımına ve ekonomisine önemli değer katacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuar 6 Temmuz Salı günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde saat 14.00’da kapılarını açacak.