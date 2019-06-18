Hacer Şenol vefat etti

RECEP MEBET

Çorum merkeze bağlı Kınık Köyü’nden merhum Ali İhsan Şenol’un eşi Hacer Şenol (79) vefat etti.

Mustafa, Tevfik, Nurettin, Mehmet, Yaşar ve Fatih Şenol’un annesi, merhum Halil, Sıddık ve Ömer Mebet’in kız kardeşi, Osman, Ahmet ve İsmail Mebet’in ablası Hacer Şenol, tedavi gördüğü Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kınık Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Hacer Şenol’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.