Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam Bölümlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak. 

Online başvurular 8-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenci adayları yetenek sınavı başvuru tarihi ve koşulları ile ilgili detaylı bilgileri www.gsf.hacettepe.edu.tr adresinden, (0312) 297 68 40/41 numaralı telefonlardan veya gsf@hacettepe.edu.tr e-posta adresinden öğrenebilecekler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel...
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel...
  1. GÜNCEL