‘Hacı Bektaş felsefesi yolumuza ışık tutuyor’

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Yönetim Kurulu üyeleri, 2021 yılının UNESCO tarafından ‘Hacı Bektaş Veli Anma ve Kutlama Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy ve yönetimi ile bir süre sohbet eden Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler, Hacı Bektaş Veli'nin yıllar önce dile getirdiği söylemlerin, öğretilerin ve Hacı Bektaş felsefesinin günümüzde insanlık alemine ışık tuttuğunu söylediler.

Ulaş Tokgöz, "Hacı Bektaş'ın insan sevgisine, hayata bakış açısına, yaşam tarzına aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bugün bile ihtiyaç duyuyoruz. 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi oldukça anlamlıdır." dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine Hacı Bektaş Veli felsefesi hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz'ün yanı sıra Merkez İlçe Sekreteri Kemal Kılıç, parti yöneticileri Tuncay Polat, Seher Bayıral ve Yusuf Sapancı katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 20:25