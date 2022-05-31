Hacı Koca güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısını önceki akşam gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Hacı Koca yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Leblebicoğlu İş Merkezi Kat 1 adresinde bulunan dernek binasında gerçekleşen genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından seçime geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hacı Koca yeniden Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşma yapan Hacı Koca, muhtarların sorunlarını daha güçlü bir şekilde duyuracaklarını belirterek, katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Derneğin yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Hacı Koca, Abidin Gündoğar, Metin Badak, Veli Alev, Şahin Demiral, Doğan Kara, İdris Patlak

Denetim kurulu ise Kazım Güngör, Ömer Arlı ve Selahattin Günindi’den oluştu.