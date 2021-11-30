Hacı Seyfi Mercan vefat etti

Almanya’nın Hannover kentinde yaşayan Alacalı Hacı Seyfi Mercan (73) hayatını kaybetti.

Arzu ve Alper Armağan’ın babaları, Dursun ve İbrahim İnanır’ın eniştesi eski sahaf Mustafa Gökgöz’ün bacanağı Seyfi Mercan, Almanya’nın Hannover şehrinde vefat etti.

Merhumun cenazesi 1 Aralık Çarşamba günü Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 15:33