Hacı Seyit Gül son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR
Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı ve Çorum Eski Belediye Başkanı Zeki Gül'ün babası Hacı Seyit Gül (86), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Seyit Gül, Alaca Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum eski Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Gül ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 18:37