Hacıhamzalılar yeni okul binası istiyor

Hacıhamzalı çocukların, deprem riskine karşı yıkılan okul binasının yerine yenisini istediği belirtildi.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kargı'nın Hacıhamza Köyü'nde deprem riskine karşı yıkılan okul binasının yerine 12 derslikli yeni bir okul binası istendiğini belirterek, çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için köylülerin taleplerinin takipçisi olduklarını açıkladı.

Tahtasız, beraberinde; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, CHP Kargı ilçe Başkanı Hakan Çelik, CHP Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve bazı partililerle birlikte Hacıhamza köyünde incelemelerde bulunarak, köy Muhtarı Murat Supçin ve köy halkının sorunlarını dinledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Muhtar Murat Supçin, köyde bulunan Şehit Hasan Bahçevan İlköğretim Okulu'nun deprem yönetmeliği ve risk analiz raporu sonucu yıkılmasına karar verildiğini ve yıkım işlemlerine başlandığını, ancak yeni bir okul için herhangi bir planlama veya ihale süreci olmadığını, yıkılan okul binasının yerine 12 derslikle yeni bir okul binası yapılmasını istediklerini söyledi.

Muhtar Supçin, 8 köyden toplam 60 öğrencinin Hacıhamza'da eğitim gördüğünün altını çizerek, kendi köyleriyle birlikte 110 öğrencilerinin bulunduğunu, bu öğrencilerin esnafa ve köye büyük katkısının olduğunu, yeni bir okulla öğrencilerin Hacıhamza'da eğitime devam etmesini istediklerini, taşımalı eğitimle Kargı'ya gitmelerine razı olmadıklarını ifade etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise taleplerin takipçisi olacaklarını ve mağduriyetin giderilmesi, Hacıhamza’ya yeni bir okul yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Tahtasız daha sonra konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürü Müslim Kılıç ile görüştü.

Müslim Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem yönetmeliği kapsamındaki çalışmaları kapsamında hazırlanan risk analiz raporları doğrultusunda Çorum’da 10 okula yıkım kararı çıktığını, Hacıhamza'da bulunan yıkımına başlanan okulun bahçesinde bulunan taş binanın tadilat ihalesinin yapılacağını ve Eylül ayında eğitime açılacağını, ana sınıfı ile 1-2-3 ve 4 sınıfların burada eğitim göreceğini söyledi. Kılıç, yıkılan okul binasının yerine yeni bir okul yapımı konusunda henüz bir planlama veya ihale sürecinin olmadığını kaydetti.

Kılıç, Türkiye genelinde okul binalarında deprem yönetmeliğine göre yıkım veya güçlendirme çalışmaları yapıldığını, acil ihtiyaç ve öğrenci yoğunluğuna göre planlama yapıldığını belirtti.

CHP İl Başkanı Tahtasız da yıkılan okul binasının yerine 12 derslikli yeni bir okul yapılmasının istendiğini ileterek, taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.