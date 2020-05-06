Hafız adaylarına uzaktan eğitim

RECEP MEBET

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kurslarında da yüz yüze eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim alırken hafızlık eğitimi alan öğrenciler için de çeşitli eğitim uygulamaları hayata geçirildi.

Ankara Etimesgut İlçe Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ashabı Suffe Ehlibeyt Hafızlık Kuran Kursu da teknolojik imkanlar çerçevesinde öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı sunmaya başladı.

UZAK TAKİP, YAKIN İLGİ

Hemşehrimiz Hafız Cafer Kara’nın da aralarında bulunduğu Kuran Kursu Öğreticileri, hafız adayı öğrencilerin derslerini uzaktan takip ederek yakından ilgileniyorlar.

Telefon ve bilgisayarlarından internet bağlantısı aracılığıyla ezberlerini hocalarına dinleten öğrenciler, Kuran Kursları’nın yeniden açılacağı günü dört gözle bekliyorlar.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci velileri de salgının bir an önce ortadan kalkması ve hayatın normale dönmesi için dua ediyorlar.