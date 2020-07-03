Hafız adaylarının sınav heyecanı

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Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Hafızlık Seviye Tespit Sınavı’ 29 Haziran - 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı.

Geçmiş yıllarda Samsun’da bölgesel olarak düzenlenen sınav, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Müftülüklerinde gerçekleşti.

Çorum Müftülüğü’nde gerçekleşen sınava, hafızlık eğitimini tamamlayan 67 öğrenci katıldı. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerden de katılımın olduğu sınavda Hıdırlık Erkek Kuran Kursu’ndan 21, Bahçelievler Kız Kuran Kursu’ndan 10, Hayrettin Karaman Kız Kuran Kursu’ndan 6, Bayat Atıf Hoca Kuran Kursları’ndan 5, Alaca Hanife Hanım Kuran Kursu’ndan 4, Sungurlu Şehit Yavuz Selim Karaman Kuran Kursu’ndan 5 öğrenci ter döktü.

Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Hikmet Karaca başkanlığındaki sınav komisyonunda İskilip Vaizi Mustafa Yeşildere ve Alaca Vaizesi Perihan Ayvalı da görev aldı.

Kuran Kursu Öğreticilerinin de refakat ettiği sınavda başarılı olan adaylara ‘Hafızlık Belgesi’ verileceği belirtildi.

‘Hafızlık İcazet Merasimi’nin ise sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde düzenlenmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 19:39