Hafız Ömer Yıldız Hakk’a yürüdü

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Din hizmetlerine ömrünü adayan Kurra Hafız Ömer Yıldız (87) vefat etti.
Valilik’ten emekli Mehmet Yıldız, Ahmet Yıldız, Behice Garib, Hatice Şahin ve merhume Reşide Temel’in babası, Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ömer Yıldız’ın dedesi Ömer Yıldız, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Boğabağı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
HAKİMİYET, Hafız Ömer Yıldız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.