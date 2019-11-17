FATİH AKBAŞ
Ulu Cami eski Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı, vefatının 3.yıldönümünde yapılan mevlid-i şerif ile yad edildi.
‘Hafız Recep Camcı: İlme ve Kuran’a Adanmış Bir Ömür’ başlığıyla organize edilen ve Ulu Cami’de dün ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunup ilahiler söylendi. Program yapılan dua ile sona erdi.
Hafız Recep Camcı için mevlit okutuldu
Ulu Cami eski Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı, vefatının 3.yıldönümünde yapılan mevlid-i şerif ile yad edildi.
FATİH AKBAŞ
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