Hafız Recep Camcı için mevlit okutuldu

Ulu Cami eski Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı, vefatının 3.yıldönümünde yapılan mevlid-i şerif ile yad edildi.

Hafız Recep Camcı için mevlit okutuldu

FATİH AKBAŞ
Ulu Cami eski Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı, vefatının 3.yıldönümünde yapılan mevlid-i şerif ile yad edildi.
‘Hafız Recep Camcı: İlme ve Kuran’a Adanmış Bir Ömür’ başlığıyla organize edilen ve Ulu Cami’de dün ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunup ilahiler söylendi. Program yapılan dua ile sona erdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
EYT’liler Çorum’da dernekleşiyor
EYT’liler Çorum’da dernekleşiyor
  1. GÜNCEL