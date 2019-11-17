Hafız Recep Camcı için mevlit okutuldu

FATİH AKBAŞ

Ulu Cami eski Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı, vefatının 3.yıldönümünde yapılan mevlid-i şerif ile yad edildi.

‘Hafız Recep Camcı: İlme ve Kuran’a Adanmış Bir Ömür’ başlığıyla organize edilen ve Ulu Cami’de dün ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunup ilahiler söylendi. Program yapılan dua ile sona erdi.