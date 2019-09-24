Hafızların icazet sevinci

RECEP MEBET

Çorum Müftülüğü Hıdırlık Kuran Kursu öğrencileri için dün ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenlendi.



Akşemseddin Camii’nde gerçekleşen programda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 64 öğrenci icazet belgesi aldı.

Programa AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İl Temsilciliği işbirliğinde organize edilen programa, hafız öğrencilerin aileleri de büyük ilgi gösterdi.

İKİ KURSTA 85 HAFIZ YETİŞTİ

Sunuculuğunu Bekir Sayın’ın üstlendiği program, Hafız Hasan Partici’nin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açış konuşmasını yapan Müftü Muharrem Biçer, Hıdırlık ve Bahçelievler Kuran Kursları’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 64’ü erkek, 21’i kız olmak üzere toplam 85 öğrencinin icazet belgesi almaya hak kazandığını açıkladı.

Kuran öğrenimi ve hafızlığın öneminden bahseden Muharrem Biçer, “Yakın geçmişimizde bir ara dumura uğrayan hafızlık müessesesinin yeniden yeşermesi mutluluk verici” dedi.

Hz. Peygamber’in ashabını Kuran öğrenmeye ve okumaya teşvik ettiğini anlatan Biçer, konuyla ilgili âyet ve hadislerden örnekler verdi.

“Kuran, Müslümana en büyük sevap kazandırma vesilesi” diyen Biçer, “Hayatımızın her anında Kuran’la olalım, Kuran’la dolalım ve Hz. Osman misali ömrümüzü Kuran’la sonlandıralım” diye konuştu.

Hafızların yetişmesinde emeği geçen kurs yöneticileri ve hocalar ile anne-babalara teşekkür eden Müftü Biçer, “Kuran bülbülü, cennet çiçekleri hafızlarımızı tebrik ediyor, Kuran’la dolu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



‘KURAN’LA MUHABBETİMİZİ ARTIRMALIYIZ’

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, “Müslüman bireyler olarak Kuran’la olan muhabbetimizi artırmak zorundayız” dedi.

Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Kadir Dinç, din eğitimi alanındaki gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

“Kuran Kurslarımız milletimizin hizmetinde” diyen Dinç, hafızlık eğitiminde yaşananan gelişmeleri şu sözlerle dile getirdi:

“Bu memleket, 28 Şubat gibi karanlık süreçleri yaşadı. Yılda 7 binlere ulaşan hafız sayısı o dönemde 400’lere kadar düştü. Aradan geçen kayıp zaman ve yeniden dirilişin ardından bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan belge almaya hak kazanan hafız sayısı 10 bin 266 oldu. Toplamdaki belgeli hafız sayımız ise 156 bine ulaştı.

Hafızlarımıza, ezberlerini sık sık tekrar etmelerini tavsiye ediyorum. Yoksa ezberlerini çok çabuk unutabilirler. Öte yandan hafızlığınızı diğer ilimlerle taçlandırın, kendinizi sürekli geliştirin.

Cenab-ı Hakk, yavrularımızın hafızlığını mübarek eylesin. Çorum Müftülüğü ve Kuran Kurslarımızın en büyük destekçileri olan hayırseverlerimiz ile hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımız ve ailelerden Allah razı olsun.”



KURAN BÜLBÜLLERİNİN İCAZET SEVİNCİ

Muhammet Yaşar Şahin’in Kuran tilavetinin ardından tekbirler eşliğinde mihrapta yerlerini alan hafız öğrenciler, sırasıyla birer aşr-ı şerif okudular.

Hıdırlık Kuran Kursu Yöneticisi Recep Ağzıkara, Kuran Kursu Öğreticileri Ömer Yankun, Ahmet Kavak, Ahmet Sağır, Harun Akbaba ve Mehmet Erdem’in de hazır bulunduğu merasimde hafızlığını tamamlayan 64 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

Bazı kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin altınla ödüllendirdiği öğrenciler, hediye ve belgelerini protokol mensuplarının elinden aldılar.

İmam Hatip Ortaokulları Arası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Muhammet Yaşar Şahin ve Kuran Kursları Arası Hafızlık Yarışması Bölge Birincisi Selim Bal da düzenlenen programda altınla ödüllendirildi.

M. Vehbi Köklükaya yaptığı dua ile sona eren merasimi izleyen aileler ve bazı vatandaşlar da hafızlara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Öğle namazının ardından, Hafızlık İcazet Merasimi’ne katılan herkese hayırseverlerin katkılarıyla Hıdırlık Kuran Kursu bahçesinde İskilip Dolması ikram edildi.