Hafızlık Proje Okulu öğrencilerine ziyaret

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Külliyesinde örgün eğitimle beraber eğitim gören ‘Hafızlık Projesi Ortaokulu’ öğrencilerini ziyaret etti.

Müftü Muharrem Biçer’in ziyaretinde Okul Müdürü Hayri Yıldırım, Müdür Yardımcıları ve Kur’an Kursu Öğreticileri de hazır bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ziyareti sevinçle karşılayan Hafızlık Proje Okulu öğrencileri, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i çiçeklerle karşıladı. 90 kız, 110 erkek öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okulda öğrenciler, İl Müftüsü’nün tavsiye ve önerilerini can kulağı ile dinledi.

Müftü Biçer, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında; Kur’an-ı Kerim’in insan hayatında ahlâka dönüşmesi gerektiğini, hafızlığın anne-babaların evlatları için bir dua olduğunu ve öğrencilerin kendileri aldıkları bu güzel eğitimleriyle değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Müftü Biçer, ziyaret sonunda öğrencilere iftarlık ikramında da bulundu.

(Haber Merkezi)