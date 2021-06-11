Hafızlık yarışması bölge birincisi Çorum’dan

Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Bölge finalinde Çorum il birincisi olarak yarışmaya katılan Hıdırlık Kur'an Kursu Öğreticisi Ubeydullah Bozduman, bölge birincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl din görevlileri arasında farklı kategorilerde düzenlediği yarışmalardan birisi olan 'Hafızlık Yarışması'nın bölge finali, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirildi.

2. Bölge Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışmasına Samsun, Giresun, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Trabzon ve Rize şehirlerinden katılan il birincileri, bölge yarışmasında illerini en güzel şekilde temsil etmek için yarıştılar.

Çorum İl Müftülüğü toplantı salonundan canlı bağlantıyla Çorum’u temsilen yarışmaya katılan Hıdırlık Kur'an Kursu Öğreticisi Ubeydullah Bozduman, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Sınav Komisyonunun değerlendirmeleri sonucu bölge birincisi oldu.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Bozduman'ı tebrik ederken 13 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 17. Erkek Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında başarılar diledi.