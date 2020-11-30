Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR!

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

SON DAKİKA - MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kabine üyelerine bir sunum yapacak. Alınan önlemlerin vaka tablosuna nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Bazı ihtimaller söz konusu. Son dakika haberine göre sokağa çıkma yasağının genişletilmesi mümkün olabilir, hafta sonu genel bir kısıtlama olabilir, hafta içi de sokağa çıkma yasağı da gelebilir. AVM'lere girişlerde, kuaförlere ve berberlere girişlerde bir kısıtlama getirilebilir.

YENİ CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYABİLİR!

Toplantının gündeminde corona virüsle mücadele var. Başkan Erdoğan, geçen hafta yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini net bir şekilde vermişti. Peki yeni corona tedbirleri ne olacak? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda sınırlama getirilebilir. Ayrıca en çok merak edilen konuların başında sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilip getirilmeyeceği var. Bu yasaklar Cuma gününden itibaren başlayabilir.