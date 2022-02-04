‘Haftalık 700 ile 800 talebi karşılıyoruz’

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi toplantısında meclis üyelerini bilgilendiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, talepleri haftalık aldıklarını belirterek, “ Talepler o hafta çözümlenmeye başlıyor. Çorum’da ortalama haftalık 700-800 talebi karşılıyoruz” dedi.

İl Genel Meclisi Şubat ayı dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Tutanak özetinin ardından toplantıya katılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, yaptıkları çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

2022 yılı itibariyle 44 çeşit yardım yaptılarını belirten Zekeriya Doğan, “Talepleri haftalık alıyoruz. O hafta çözümlenmeye başlıyor. Çorum’da ortalama haftalık 700-800 talebi karşılıyoruz” dedi.

Yardımları yaparken muhtaçlık seviyesi denilen seviyeye göre hareket ettiklerini ifade eden Zekeriya Doğan, “Net asgari ücretin üçte birinden geliri az ise muhtaç olarak değerlendiriyoruz. Kişi başı evde 1417 liranın altında geliri varsa Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından muhtaç olarak değerlendirilebiliyor o aile” diye konuştu.

Çorum’daki aşevinde 3500 kişilik ekmek dağıtımı yaptıklarını aktaran Doğan, yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu Çorum’daki en fakir grup. Yaklaşık 400 aileye denk geliyor. Yazıçarşı’da giyim mağazamız var. Tamamen sıfır kıyafetler. Belirlediğimiz muhtaç vatandaşlara yazlık ve kışlık şeklinde kıyafet alımını sağlıyoruz. Limitler tanımlıyoruz. Kendi istedikleri şeyi deneyip alıyorlar. Yakında doğalgazla ilgili de bir çalışma başlatılacak ama henüz şekli, kriterleri iletilmedi.

Engelli aylıkları yardımıda bize devredildi. Yüzde 40 ile 69 arası ile yüzde 70 ve üstü şeklinde ikiye ayrılıyor. 40 ile 69 arasındakine aylık 865 lira, 70 ve üstüne ise 1298 lira yardım yapılıyor. Elektrik tüketim desteği veriyoruz. Merkezi yardımların herhangi birinden yararlanan kişilere istisnasız destek veriyoruz. 1-2 kişilik haneye 103 lira, 3 kişilik haneye 137 lira, 4 kişilik haneye 171 lira, 5 ve üzerine ise 206 lira elektrik tüketimi desteği veriyoruz.

Yardım yapılan aileler arasında mülteci ailelerde var. Finansmanı tamamen Avrupa Birliği fonlarından alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinden değil. Bununla ilgili yanlış algı var. 155 lira kişi başı bir de Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı var oda 250 lira. Bütün mülteciler bunu alamıyor. İlimizde 1269 aile yararlanıyor bundan. Şartları var. Aşağı yukarı Çorum’da yaşayan mültecilerin yarısına denk geliyor.”