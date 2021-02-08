‘Haftasonu kısıtlamasından muaf tutulmak istiyoruz’

FATİH BATTAR

Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek, bir basın toplantısı düzenleyerek pandemi nedeniyle zor günler geçiren konfeksiyoncu ve manifaturacı esnafının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istedi.

Diğer meslek grupları gibi konfeksiyoncu ve manifaturacı esnafının da pandemiden dolayı çok zarar gördüğünü aktaran Şimşek, esnafa sicil affı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sicil affının sözde değil Merkez Bankası’ndan yapılması gerektiğini ifade eden Şimşek;“ Biz mevsiminden önce mal almak zorundayız. Aldığımız bu ürünleri satamayınca da çok mağdur oluyoruz. Çeklerin ve senetlerin günü geldiğinde ödemelerde zorlanıyoruz. Ayrıca çeklerimiz ödenmediğinden dolayı arkaları yazılıyor. İstediğimiz gibi kredi temin edemiyoruz. Kesinlikle esnafımızın sicil affına çok ihtiyacı var. Sicil affının sözde değil, Merkez Bankası’nda yapılması gerekiyor. Yoksa esnafımız sicil affı var diye bankaya gidiyo, yine karşısına çıkıyor. Kiralarımız çok yüksek. Belediye ve Özel İdare dışında özel sektör esnafımız kiralarını ödemekte zorlanıyor. Dükkan sahipleri indirime gitmediği gibi enflasyon oranında zam yapıyor. AVM’lerin haftasonu tamamen kapatılması lazım. Küçük dükkanlar kapalı, AVM’ler açık. Büyük market zincirleri açık, küçük esnaf kapalı. 1 yıldır aldığımız gelinlik, damatlık, kırtasiye ürünlerimiz elimizde kaldı. Önümüzü de göremiyoruz.” şeklinde konuştu

Şimşek, devletin ayrıca faizsiz 1 yıl ertelemeli kredi desteği vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.