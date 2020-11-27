Haftasonu otobüs seferlerine düzenleme

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında otobüs seferlerini yeniden düzenlendi.

Akşam 20.00’dan sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi günü normal çalışma saatlerine göre kısıtlama yapılmadan toplu taşıma hizmetleri devam ederken, Pazar günü ise kısıtlama kurallarına göre sefer saatleri düzenlendi.

İşte akşam saat 20.00’dan sonra hat ve otobüs hareket saatleri;

Mimar Sinan-Buhara: 20.00-21.00-22.00

Ulukavak Saatbaşı (Saat Kulesi-Söğütevler-İkbalevler): 20.00-21.00-22.00

Lozan Saatbaşı (Terminal-Hastane-Külliye): 20.00-21.00-22.00

Binevler (Binevler-Saat Kulesi): 20.00-21.00-22.00

Akkent (Sağlık Müdürlüğü-Hastane-Akkent): 20.00-21.00-22.00

Buhara-Mimar Sinan: 20.00-21.00-22.00

Turlu Buçuk (Saat Kulesi-Kapaklı): 20.30-21.30

Karşıyaka Buçuk (Hastane): 20.30

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 18:34