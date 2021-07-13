Haftasonu yanacağız!

Çorum Valiliği hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağını belirterek, vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Çorum Valiliği haftasonu bölgede hava sıcaklarının 40 derece seyredeceğini açıkladı ve vatandaşları uyardı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Hava sıcaklıklarının haftasonu bölgemizde artması beklenmektedir. Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerde 28-31, iç kesimlerde ise 30-40 derece olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.” denildi.