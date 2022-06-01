‘Hak ettiği yatırımları Çorum halkıyla buluşturacağız’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi.

Toplantıya Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu üyesi, aynı zamanda Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu ile Sinop ve Kastamonu İl Koordinatörü Av. Gökhan Külcü de katıldı.

Davutoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında, AKP'li seçmene seslenerek, “28 Şubat geri gelecek diye korkutulanlara o masa (6'lı masa) orada olduğu sürece asla 28 Şubat geri gelemeyecek diyeceksiniz” dedi. Üyelerine seslenen Davutoğlu, “6 Kasım'da seçim olacakmış gibi çalışacaksınız” diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu toplantının ardından ise, Çorum heyetiyle bir araya geldi. Burada hızlı tren konusunu açan Davutoğlu, kendi Başbakanlığı döneminde fizibilite çalışmaları biten Ankara-Çorum-Samsun tren yolu hattını sordu. Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu ise projenin daha hayata geçirilmediğini söylemesinin üzerine Davutoğlu, “Anladığım kadarıyla Başbakanlığı bıraktık, projede durdu. Ancak Çorumlular üzülmesin. Gelecek Partisi iktidarında Çorum’un hak ettiği tüm yatırımları Çorum halkıyla buluşturacağız” dedi.

Çorum heyeti aracılığıyla tüm Çorumlu vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına da selamlarını ileten Ahmet Davutoğlu, Çorum heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 19:48